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Главные новости Ямала
20:18  09 января 2018 1

Арктические проекты сделали Ямал лидером по инвестициям. Регион получит более триллиона рублей

Добыча полезных ископаемых — основной драйвер роста экономики ЯмалаФото: media.gazprom-neft.ru

Объем инвестиций в ямальскую экономику в 2018 году достигнет 1,35 трлн рублей. По прогнозу департамента экономики, опубликованному на сайте правительства ЯНАО, в течение двух лет инвестиции вырастут до 1,5 трлн рублей.

Как ранее заявлял заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, кроме Ямала подобными суммами может похвастаться только Москва. В столице России основные средства вкладываются в развитие инфраструктуры, основная из которых — программа реновации жилья.

В ЯНАО более 80% инвестиций формируют проекты топливно-энергетического комплекса. Сейчас на Ямале реализуется 30 инвестпроектов на общую сумму 2,8 трлн рублей.

В конце 2018 года будет запущена вторая очередь завода «Ямал СПГ». Еще через год третья. Параллельно на полуострове Гыдан начато строительство еще одного завода под управлением консорциума, где ПАО «НОВАТЭК» имеет контрольный пакет, — «Арктик СПГ-2».

В конце прошлого года было окончательно принято решение о реализации проекта «Северный широтный ход», призванном объединить Северную и Свердловскую железную дороги, а также соединить Баваненковское месторождение с морским портом Сабетта, дав выход экспортерам к Северному морскому пути.

В целом же рост инвестиций в прогнозном периоде специалистами департамента экономики правительства ЯНАО на период 2018—2020 годы оценен в 2% при базовом варианте и в 3% при целевом.

Сергей Мороз
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