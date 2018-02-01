21:00 01 февраля 2018 0

Павел Грудинин в Екатеринбурге с предвыборной кампанией Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня первый день февраля! А мы собрали самое интересное за этот день:

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин впервые приехал в Екатеринбург с предвыборной кампанией и раскритиковал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере. Какой срок его ждет — станет известно уже через несколько часов. А какой сигнал получили элиты и чьей посадки ждать дальше, рассказываем сейчас.

Российским льготникам наконец-то увеличили выплаты. Правда, сумма смешная.

Украинский музыкант, известный своими русофобскими высказываниями, приехал в Россию. Он планирует дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Интересно, кто-то придет?

Прокуратура проверит школу, где учителя отобрали у девочки грамоту и новогодний подарок. Цена вопроса 300 рублей.

Сейчас будет лайфхак для всех путешественников от пассажирки «Победы». Женщина закопала чемодан в лесу, так как у нее не получилось оплатить багаж.

Хотим поделиться с вами прекрасной новостью. «URA.RU» оказалось в тройке лидеров 2017 года по цитируемости в соцсетях. И, конечно, этого бы не было без вас, дорогие читатели!