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01 февраля 2018
16:17  01 февраля 2018 3

Грудинин раскритиковал мэра Екатеринбурга. «Я не понимаю вашего Ройзмана»

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, грудинин павел
Павел Грудинин нанес в Екатеринбург предвыборный визитФото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин раскритиковал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за его участие в акции сторонников блогера Алексея Навального, которые призывали бойкотировать президентские выборы. Свою позицию он высказал сегодня на пресс-конференции в уральской столице, куда приехал с предвыборным визитом.

«Я не понимаю вашего Ройзмана. Если он не хочет идти на выборы, пусть хотя бы придет на тот избирательный участок, к которому относится, в качестве наблюдателя. Чтобы его голос не был отдан за кандидата власти. И поверьте мне, если такие „Ройзманы“ придут наблюдать по всей стране, то это усилит демократическую составляющую выборного процесса», — заявил Грудинин.

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Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, сопровождающий Грудинина в поездке, в свою очередь, отметил, что в Екатеринбурге нет таких фальсификаций, как в целом по стране.

Как ранее сообщало «URA.RU», Грудинин в Екатеринбурге за день намерен провести пять встреч с разными категориями населения, от работников завода до ученых.

Александр Пономарев
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