16:17 01 февраля 2018 3

Павел Грудинин нанес в Екатеринбург предвыборный визит Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин раскритиковал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за его участие в акции сторонников блогера Алексея Навального, которые призывали бойкотировать президентские выборы. Свою позицию он высказал сегодня на пресс-конференции в уральской столице, куда приехал с предвыборным визитом.

«Я не понимаю вашего Ройзмана. Если он не хочет идти на выборы, пусть хотя бы придет на тот избирательный участок, к которому относится, в качестве наблюдателя. Чтобы его голос не был отдан за кандидата власти. И поверьте мне, если такие „Ройзманы“ придут наблюдать по всей стране, то это усилит демократическую составляющую выборного процесса», — заявил Грудинин.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, сопровождающий Грудинина в поездке, в свою очередь, отметил, что в Екатеринбурге нет таких фальсификаций, как в целом по стране.

Как ранее сообщало «URA.RU», Грудинин в Екатеринбурге за день намерен провести пять встреч с разными категориями населения, от работников завода до ученых.