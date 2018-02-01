«За Белых последуют другие губернаторы»

19:31 01 февраля 2018 1

Бывший глава Кировской области Белых отправился в тюрьму через полтора месяца после экс-министра Улюкаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

1 февраля Пресненский районный суд признал виновным экс-губернатора Кировской области Никиту Белых в получении взятки. Судья приговорила его к восьми годам строгого режима. Какой сигнал получили элиты и чьей посадки ждать дальше, «URA.RU» рассказал директор NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов.

Обвинительный приговор Никите Белых последовал сразу за посадкой экс-министра финансов Алексея Улюкаева, однако эти два факта не стоит считать борьбой с условными либералами. Эти дела просто совпали по времени. Тем более, после того, как Белых стал губернатором, относить его к либеральному лагерю можно лишь с большой натяжкой. Белых не первый и не последний. Дальше последуют аналогичные приговоры по экс-главе Сахалина Андрею Хорошавину, экс-губернатору Коми Вячеславу Гайзеру и бывшему руководителю Марий Эл Леониду Маркелову. Их стоит ожидать уже в самое ближайшее время, эти дела никто не будет затягивать. Много негатива в общественном пространстве звучит и к главе Волгоградской области Андрею Бочарову, хотя пока неизвестно, есть ли к нему претензии со стороны правоохранителей. В любом случае, пока он занимает свое кресло.

То, что высокопоставленное лицо ждет тюрьма, говорит, как правило, уже сам факт задержания чиновника. Без железобетонных доказательств правоохранительные органы просто не получат санкции на задержание руководителя уровня Белых и Улюкаева.

А это значит, что если чиновника задержали — то ему уже не спастись. При этом, чем более известен чиновник — тем более серьезная кара его ожидает.

Так, например, осенью прошлого года условный приговор получил новосибирский экс-губернатор Василий Юрченко. Списать столь мягкое решение суда можно лишь на то, что этот процесс был недостаточно известным, чтобы служить ярким сигналом для остальных.

Приговор Белых — очередное напоминание, что после дела Сердюкова многое изменилось. К слову, элита поняла это еще после ареста главы Ярославля Евгения Урлашова в 2012 году. Именно тогда Кремль показал, что больше не будет закрывать глаза на коррупцию. С тех пор главы регионов стали аккуратнее, они больше не позволяют себе демонстративные траты на роскошь. Губернаторы стали вести себя скромнее.

Ожидать арестов на уровне министров, замминистров и глав госкорпораций пока не стоит. Если бы правоохранительные органы имели какие-то доказательства на них, мы бы давно уже об этом узнали. Не видно пока и каких-то громких разоблачений на их счет. Так что, если они и совершают какие-то коррупционные преступления, то делают это достаточно осторожно, чтобы не попадать в поле зрения силовиков.