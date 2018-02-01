16:08 01 февраля 2018 9

Девочка стал заложницей финансовых отношений взрослых Фото: страница Анастасии в соцсетях

Прокуратура города Режа Свердловской области организовала поверку инцидента, произошедшего в школе села Глинское. Там у школьницы отобрали грамоту и новогодний подарок за то, что ее мама не сдала 300 рублей.

«Прокуратура начала проверку с целью установления, действительно ли администрацией школы и учителями высказывались требования о передаче денежных средств родителями учеников на нужды школы», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Кроме того, по словам Канатовой, отдельно будут проверены доводы о лишении ученицы школы грамоты за успехи в учебе в связи с тем, что ее родители не внесли 300 рублей на нужды класса.

Как ранее сообщало «URA.RU», в школе села Глинского перед Новым годом ученикам сделали подарки в виде магнита и брелока. Однако школьница Оля не получила подарка, так как ее родители не сдали 300 рублей на нужды класса. Мало того, по словам Анастасии, матери девочки, учительница устроила форменное издевательство. Она сначала вручила Оле грамоту за хорошую учебу, а потом заявила при всех: «Я распечатала на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных другими детьми денег? Сдай обратно грамоту!» В итоге Оле пришлось вернуть учительнице грамоту.