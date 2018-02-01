{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:08  01 февраля 2018 9

Прокуратура проверит школу, где учителя отобрали у девочки грамоту и новогодний подарок

Девочка стал заложницей финансовых отношений взрослыхФото: страница Анастасии в соцсетях

Прокуратура города Режа Свердловской области организовала поверку инцидента, произошедшего в школе села Глинское. Там у школьницы отобрали грамоту и новогодний подарок за то, что ее мама не сдала 300 рублей.

«Прокуратура начала проверку с целью установления, действительно ли администрацией школы и учителями высказывались требования о передаче денежных средств родителями учеников на нужды школы», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Кроме того, по словам Канатовой, отдельно будут проверены доводы о лишении ученицы школы грамоты за успехи в учебе в связи с тем, что ее родители не внесли 300 рублей на нужды класса.

Как ранее сообщало «URA.RU», в школе села Глинского перед Новым годом ученикам сделали подарки в виде магнита и брелока. Однако школьница Оля не получила подарка, так как ее родители не сдали 300 рублей на нужды класса. Мало того, по словам Анастасии, матери девочки, учительница устроила форменное издевательство. Она сначала вручила Оле грамоту за хорошую учебу, а потом заявила при всех: «Я распечатала на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных другими детьми денег? Сдай обратно грамоту!» В итоге Оле пришлось вернуть учительнице грамоту.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров