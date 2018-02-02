Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступил 1 февраля на заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России. Будучи руководителем тематической группы он озвучил ряд предложений, которые позволят стимулировать развитие промышленного производства в России и создать более полумиллиона высокотехнологичных рабочих мест с достойной зарплатой.
В начале выступления Владимир Якушев отметил, что в ходе подготовки доклада рабочая группа Госсовета провела большую работу по сбору информации об инвестиционных проектах, запланированных к реализации в регионах с 2018 по 2022 год. В адрес рабочей группы регионы направили более 3800 проектных инициатив с объемом инвестиций около 20,5 трлн. руб.
Согласно исследованию рабочей группы, реализация региональных промышленных проектов — это зона ответственности региональных команд. По мнению экспертов, она должна начинаться с предоставления земельных участков, которые могут находиться как в региональной, так и в федеральной собственности. «Для масштабных инвестиционных проектов в промышленности предлагаем рассмотреть вариант создания порядка упрощенной и ускоренной передачи федеральной земли регионам, но не в собственность, а в аренду. Если проект реализован, то инвестор получает право на выкуп земельного участка в соответствии с действующим законодательством. Если нет, то участок должен быть возвращен обратно», — озвучил инициативу рабочей группы Якушев.
Отдельный вопрос касался стимулирования спроса. «Руководители крупнейших предприятий регионов отмечают проблему сбыта. Проблема уже не сколько произвести, сколько реализовать. Есть проблемы и с внутренним спросом, и с экспортом продукции», — подчеркнул губернатор Тюменской области.
По мнению экспертов, запуск крупных проектов потребует огромного количества ресурсов, техники, строительных материалов и прочего. Это даст мощный толчок к созданию сотен тысяч высокопроизводительных новых рабочих мест при условии, что государством в рамках предложения работы по импортозамещению будут определены жесткие условия о приоритете использования отечественной продукции и местной рабочей силы при создании крупных инвестиционных проектов.
Напомним, что на заседании президиума Госсовета ранее Владимир Путин предложил придать обязательный характер расходам регионов на развитие экономики. «Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъектов РФ. То есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти», — заявил президент.