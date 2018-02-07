У Кобылкина появится новая обязанность перед депутатами

Губернатор Ямала должен будет отчитываться перед Заксобранием региона о качестве социальных услуг в округе. Соответствующую обязанность прописали в поправках к региональному закону «О губернаторе ЯНАО». Ямальские депутаты рассмотрят инициативу на очередном заседании 15 февраля.
Согласно законопроекту губернатор ЯНАО должен будет представлять в Заксобрание ежегодный публичный отчет о результатах независимой оценки услуг в учреждениях культуры, спорта, образования, здравоохранения и социального обслуживания региона. Также в отчете губернатор должен будет рассказать, какие меры приняты для улучшения качества этих услуг.
Отметим, что в последние годы губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин старался минимизировать количество подобных отчетов перед Заксобранием. Так, в 2016 году он отменил ежегодный весенний отчет о деятельности правительства региона и объединил это выступление вместе с ежегодным посланием. Аналогичным образом он поступил и в 2017 году.