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Главные новости Ямала
17:47  07 февраля 2018 0

У Кобылкина появится новая обязанность перед депутатами

Отчет Кобылкина в Заксобрании ЯНАО за пять лет. Салехард, кобылкин дмитрий
Депутаты Ямала обяжут губернатора отчитываться о качестве соцуслугФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Губернатор Ямала должен будет отчитываться перед Заксобранием региона о качестве социальных услуг в округе. Соответствующую обязанность прописали в поправках к региональному закону «О губернаторе ЯНАО». Ямальские депутаты рассмотрят инициативу на очередном заседании 15 февраля.

Согласно законопроекту губернатор ЯНАО должен будет представлять в Заксобрание ежегодный публичный отчет о результатах независимой оценки услуг в учреждениях культуры, спорта, образования, здравоохранения и социального обслуживания региона. Также в отчете губернатор должен будет рассказать, какие меры приняты для улучшения качества этих услуг.

Отметим, что в последние годы губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин старался минимизировать количество подобных отчетов перед Заксобранием. Так, в 2016 году он отменил ежегодный весенний отчет о деятельности правительства региона и объединил это выступление вместе с ежегодным посланием. Аналогичным образом он поступил и в 2017 году.

Вячеслав Егоров
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