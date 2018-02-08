Тюмень лишилась важной чиновницы. Она покинет город

Калининский округ Тюмени остался без главы. Марина Артемьева, которая занимала пост руководителя с октября 2014 года, уволилась еще на прошлой неделе. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в приемной управы. Обязанности руководителя пока исполняет заместитель Артемьевой Олег Савчук.
Пресс-секретарь главы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина подтвердила информацию об уходе Марины Артемьевой. Она сообщила, что заявление было написано по собственному желанию и причина, скорее всего, связана с переменой места жительства. О сроках назначения нового главы Калининской управы в администрации пока не говорят, так как подбор человека на такое ответственное место требует времени.
Источник, знакомый с ситуацией в Калининском административном округе, предположил, что увольнение Артемьевой может быть связано с ситуацией вокруг благоустройства Затюменского парка и с последствиями заливки катка в Комсомольском сквере. По его мнению, попавшую под лед в процессе создания катка брусчатку к весне якобы придется перекладывать, а это потребует дополнительных трат из городского бюджета.