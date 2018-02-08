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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Курганской области
19:51  08 февраля 2018 5

В Зауралье детдомовцы массово пустились в бега. Начальника соцзащиты строго предупредили

Город летом. Сургут, школьница, жертва, насилие, педофилия, бег, подросток убегает
Из зауральского детского дома за год воспитанники убегали 87 разФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев потребовал от областной соцзащиты лучше следить за сиротами. Поводом стали участившиеся побеги подростков из Кипельского детского дома в Юргамышском районе: в 2017 году их количество увеличилось практически в три раза — 87 против 34 в 2016-м.

Оперативное совещание с участием представителей правоохранительных органов и заместителя губернатора по социальной политике Александра Карпова прокурор провел на территории района сегодня, 8 февраля. Игорь Ткачев отметил, что ситуация в Кипельском детском доме вызывает тревогу: за полтора месяца дети убегали оттуда уже четыре раза, при том, что раньше учреждение считалось одним из самых спокойных. Прокурорская проверка показала, что досуг для сирот в детдоме организуется формально, сотрудники не следят за режимом воспитанников, не обращают внимание на их противоправное поведение и не принимают никаких мер по его предотвращению. Проблемой также не интересуются органы здравоохранения и полиция района.

В Кипельском детском доме «URA.RU» смогли пояснить только то, что условия содержания воспитанников «очень хорошие», а частые побеги связаны с желанием детей повидаться со своими родственниками. На дальнейшие вопросы корреспондента там отвечать отказались, сославшись на занятость. Получить оперативный комментарий в главном управлении соцзащиты населения Курганской области агентству не удалось.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по итогам совещания в Юргамышском районе Игорь Ткачев объявил начальнику главного управления социальной защиты населения Курганской области Вере Деминой предостережение о недопустимости нарушений закона.

Вера Чернышева
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