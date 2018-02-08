20:15 08 февраля 2018 4

По словам полицейских, хозяева натравили на них бойцовую собаку Фото: pixabay.com

Жительница Ноябрьска, чью собаку при штурме квартиры застрелили полицейские, хочет призвать стражей порядка к ответу за случившееся. Она утверждает, что силовики начали стрелять в животное без предупреждения.

«Они не сказали, что собираются применять оружие, они не попросили убрать собаку, просто начали стрелять. Первая пуля в коридоре попала Зевсу в лапу, он убежал в комнату и попытался спрятаться. Уже в комнате они собаку просто добили, пуля прошла насквозь», — рассказала женщина порталу N24.ru. По ее словам, доводы полиции о том, что собаку натравили и она кидалась на сотрудников, являются просто отговоркой.

Как ранее сообщало «URA.RU», инцидент произошел во время операции по захвату гражданского мужа жительницы Ноябрьска — его подозревают в бандитизме и связях с оргпреступностью. Один из очевидцев случившегося написал в соцсети, что подозреваемый не открывал двери полицейским, а когда двери взломали, натравил свою собаку бойцовской породы на правоохранителей. На просьбы убрать собаку хозяин квартиры не реагировал, и полицейские выстрелили в животное. Такое же видение событий транслирует окружное управление МВД.

Следственный комитет в настоящее время проводит проверку по факту применения полицейскими огнестрельного оружия в квартире, а также по факту насилия в отношении представителей власти. По информации следователей, собака укусила одного из стражей порядка за руку.