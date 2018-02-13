Адвокат, защищающий жертв ATR-72, рассказал, сколько получат родственники погибших на Ан-148

20:56 13 февраля 2018 0

Родные погибших могут рассчитывать на несколько видов выплат Фото: сайт МЧС России

Родственники погибших в катастрофе Ан-148, который разбился в Подмосковье 11 февраля, могут рассчитывать на суммы выплат свыше двух миллионов рублей. Об этом «URA.RU» заявил адвокат Давид Кухалашвили, который представляет интересы родственников погибших и пострадавших в тюменской авиакатастрофе ATR-72 во французском суде. По одной из версий, причиной крушения Ан-148 могла стать недостаточная обработка антифризом, как и в случае с катастрофой ATR-72.

По словам юриста, выплата двухмиллионной компенсации за погибшего пассажира не означает полного урегулирования вопроса. «Страховая выплата засчитывается в счет общего ущерба, но, если родственники полагают, что реальный ущерб больше выплаченных двух миллионов, они имеют право обратиться к страховщикам, а если переговоры об окончательной сумме зайдут в тупик — подать иск в суд», — пояснил Кухалашвили.

Также родственники погибших имеют право на компенсацию морального вреда. «К сожалению, его размер в России законодательством не определен. По сложившейся судебной практике по аналогичным делам в качестве морального вреда можно получить от 150 до 500 тыс. рублей», — отметил адвокат. Помимо этого иждивенцы погибших будут иметь право на компенсацию за потерю кормильца. «Сумма этой компенсации зависит от дохода погибшего, чем больше зарабатывал погибший, тем больше будет сумма выплат для иждивенцев», — уточнил юрист. Также перевозчик обязан компенсировать стоимость билета, багажа и погребения.

Сейчас на месте авиакатастрофы идут поисковые работы Фото: сайт МЧС России

Адвокат предостерег родственников от скоропалительных решений. «Сразу после выплаты двухмиллионной компенсации юристы страховой компании начинают предлагать родственникам дополнительную компенсацию для полного урегулирования вопроса. Но обычно предлагаемая сумма мизерная, и после того как родственники соглашаются, в суде утверждается мировое соглашение, подписав которое родственники больше не смогут предъявить никаких требований к авиакомпании», — объяснил Кухалашвили. Юрист уточнил, что в России нет срока исковой давности по обязательствам вследствие причинения вреда, поэтому без компенсации никто не останется. По российскому законодательству вред, причиненный жизни и здоровью пассажира воздушного судна, подлежит возмещению в полном объеме.

Самолет АН-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — никто не выжил. Напомним, крушение лайнера ATR-72-201 авиакомпании «ЮТэйр» произошло 2 апреля 2012-го около аэропорта Рощино. По версии следствия, командир экипажа Сергей Анцин не потребовал обработать самолет противогололедным реагентом. Работники компании «ЮТэйр-техник», обслуживавшие лайнер на земле, также не провели нужной обработки воздушного судна, считают силовики.