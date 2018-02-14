Штатная численность сотрудников управления ГИБДД в Курганской области в рамках оптимизации сократилась на 10,3% — 63 ставки. Об этом на пресс-конференции 14 февраля сообщил начальник ведомства Михаил Чебыкин.
Он уточнил, что половина сокращенных должностей — это инспекторский состав дорожно-патрульной службы, регистрационных и экзаменационных подразделений оптимизация не коснулась.
«Другого выхода просто не было. Треть ставок были вакантными, оставшиеся должности — укомплектованы действующими сотрудниками, которым уже предложено прохождение дальнейшей службы, но уже в других подразделениях полиции», — отметил Михаил Чебыкин и выразил надежду, что проведенная оптимизация не скажется негативным образом на состоянии аварийности на дорогах Зауралья.