Суд сохранил элитный дом, испортивший вид на исторические памятники в центре Тобольска. ФОТО

22:53 14 февраля 2018 3

Здание возвышается над историческими памятниками Тобольска Фото: Леонид Беликов

Главное управление строительства Тюменской области не смогло отстоять в суде право Тобольска на сохранение исторической застройки города — скандальный жилой комплекс «Ремезовский дворик», который построило ООО «Компания „Столицстрой“», якобы, с превышением этажности, пока сохранит все восемь этажей. А конфликт горожан и администрации из-за элитной многоэтажки в центре исторической столицы региона раскует выйти на федеральный уровень.

На сайте Арбитражного суда Западно-Сибирского округа размещена информация, что суд отказал главному управлению строительства (ГУС) Тюменской области в удовлетворении иска к «Столицстрою». ГУС требовало от компании снести два лишних этажа элитного восьмиэтажного жилого комплекса «Ремезовский дворик». Однако по решению уже третьей судебной инстанции новая восьмиэтажка в центре Тобольска останется без изменений.

Как отметил основатель «Комиссии общественного (гражданского) контроля» Леонид Беликов, неравнодушные тоболяки надеются, что главное управление строительства пойдет в суд высшей инстанции, чтобы отстоять права горожан на сохранение исторической части центра. «Изначально планировалось построить здание высотой шесть этажей, однако позже застройщик принял решение увеличить этажность до восьми, и получил разрешение на строительство».

Напомним, что разрешение на строительство «Ремезовского дворика» было подписано 20 октября 2014 года главой администрации Тобольска Владимиром Мазуром. В ГУС решение об увеличении этажности сочли нарушением, но ни чиновники, ни застройщик к мнению управления не прислушались. В январе в Тобольске прошли общественные слушания, по внесению изменений в генплан города, на которых, по словам Беликова присутствовало более 120 человек. Из них 79 высказались против увеличения этажности в центре города, а значит и сохранения элитной восьмиэтажки. «Жители Тобольска против того, чтобы Кремль закрывала башня современного здания, и они официально заявили об этом», — рассказал Беликов.

Горожане возмущены нарушением правил застройки исторической части города Фото: Леонид Беликов

Отметим, что в настоящее время снос двух этажей здания осложняется тем, что квартиры на седьмом и восьмом этажах приобрели дольщики, которые могут перейти в категорию обманутых, и тоже намерены отстаивать свои права. Администрация Тобольска заинтересована в том, чтобы конфликт разрешился, как можно быстрее, поскольку элитный комплекс до сих пор не введен в эксплуатацию, а квартир в нем дожидается около 50 человек.

Застройщик ООО «Компания Столицстрой» объявлен банкротом, в компании введено конкурсное управление. На условиях анонимности, источник знакомый с ситуацией сообщил «URA.RU», что уже найдена компания, готовая завершить объект и сдать его, однако необходимо решить сначала все процессуальные вопросы. Общественники Тобольска не готовы сдаваться и обещают продолжить борьбу за сохранение исторической части Тобольска на федеральном уровне. Получить комментарии ГУС за время подготовки материала не удалось.