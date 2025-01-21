21 января 2025

58 километров в час: тюменцев ждет усиление ветра. Скрин

В Тюмени 22 января сила ветра вырастет до 58 километров в час
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер в Тюмени усилится к 14:00-15:00, а затем пойдет на спад
Ветер в Тюмени усилится к 14:00-15:00, а затем пойдет на спад Фото:

В Тюмени к 15:00 сила ветра вырастет до 58 километров в час, или до штормовых более 16 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ventusky.

«Тюмень, 22 января. 10:00 — скорость ветра 47 км/ч, 11:00 — 52 км/ч, 15:00 — 58 км/ч», — следует из данных сервиса по мониторингу метеопоказателей.

В пересчете сила ветра составит более 16 м/c. Это штормовой показатель, при котором нужно с осторожностью находиться на улице и избегать мест вблизи плохо закрепленных конструкций.

Сила ветра 22 января будет максимальной в 14:00-15:00
Сила ветра 22 января будет максимальной в 14:00-15:00
Фото:

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В Тюмени к 15:00 сила ветра вырастет до 58 километров в час, или до штормовых более 16 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ventusky. «Тюмень, 22 января. 10:00 — скорость ветра 47 км/ч, 11:00 — 52 км/ч, 15:00 — 58 км/ч», — следует из данных сервиса по мониторингу метеопоказателей. В пересчете сила ветра составит более 16 м/c. Это штормовой показатель, при котором нужно с осторожностью находиться на улице и избегать мест вблизи плохо закрепленных конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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