Ветер в Тюмени усилится к 14:00-15:00, а затем пойдет на спад
В Тюмени к 15:00 сила ветра вырастет до 58 километров в час, или до штормовых более 16 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ventusky.
«Тюмень, 22 января. 10:00 — скорость ветра 47 км/ч, 11:00 — 52 км/ч, 15:00 — 58 км/ч», — следует из данных сервиса по мониторингу метеопоказателей.
В пересчете сила ветра составит более 16 м/c. Это штормовой показатель, при котором нужно с осторожностью находиться на улице и избегать мест вблизи плохо закрепленных конструкций.
Сила ветра 22 января будет максимальной в 14:00-15:00
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