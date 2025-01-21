21 января 2025

У тюменцев стали реже находить опасное для жизни заболевание

В Тюмени за год на 10,3% замедлилась заболеваемость ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области за год снизился на 10,3%. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«За 2024 год показатель заболеваемости ВИЧ на 100 000 населения составил 58,3. Темп прироста к 2023 году — минус 10,3%», — рассказали в депздраве.

Там также отметили, что в 2024 году у тюменцев не было зарегистрировано ни одного диагноза СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). Ранее URA.RU писало, что в тюменец умышленно заразил свою любовницу ВИЧ, а пациент с этим заболеванием пытался изнасиловать врача СПИД-центра.

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Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области за год снизился на 10,3%. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «За 2024 год показатель заболеваемости ВИЧ на 100 000 населения составил 58,3. Темп прироста к 2023 году — минус 10,3%», — рассказали в депздраве. Там также отметили, что в 2024 году у тюменцев не было зарегистрировано ни одного диагноза СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). Ранее URA.RU писало, что в тюменец умышленно заразил свою любовницу ВИЧ, а пациент с этим заболеванием пытался изнасиловать врача СПИД-центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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