У тюменцев стали реже находить опасное для жизни заболевание

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Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области за год снизился на 10,3%. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
«За 2024 год показатель заболеваемости ВИЧ на 100 000 населения составил 58,3. Темп прироста к 2023 году — минус 10,3%», — рассказали в депздраве.
Там также отметили, что в 2024 году у тюменцев не было зарегистрировано ни одного диагноза СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). Ранее URA.RU писало, что в тюменец умышленно заразил свою любовницу ВИЧ, а пациент с этим заболеванием пытался изнасиловать врача СПИД-центра.
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