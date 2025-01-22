В Тюмени назвали «золотой» продукт, сильнее всего подорожавший за год

В Тюмени сливочное масло за год подорожало на 39%
© Служба новостей «URA.RU»
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Килограмм масла достиг цены в 1173 рубля
Килограмм масла достиг цены в 1173 рубля Фото:

За год сливочное масло в Тюменской области прибавило в цене 39%. Об этом сообщают журналисты. 

«В Тюменской области лидером по росту цен на продукты в декабре 2024 года стало сливочное масло. Оно подорожало на 39% в сравнении с декабрем 2023-го, до 1 173,4 рублей за килограмм», — пишет «РБК Тюмень».

Среди причин удорожания эксперты называют повышение стоимости кормов, ветпрепаратов для скота. Также — уменьшение сырья, то есть молока.

На втором месте по росту цены оказалась молочка — плюс 18,2%. Далее следуют сыр (+16,5%), морепродукты (+14,3%), кондитерка, фрукты и овощи (+12,3%), а также хлеб (+12%). Прирост стоимости остальных продуктов питания составил менее 10%, а яйца и макароны и вовсе подешевели.

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За год сливочное масло в Тюменской области прибавило в цене 39%. Об этом сообщают журналисты.  «В Тюменской области лидером по росту цен на продукты в декабре 2024 года стало сливочное масло. Оно подорожало на 39% в сравнении с декабрем 2023-го, до 1 173,4 рублей за килограмм», — пишет «РБК Тюмень». Среди причин удорожания эксперты называют повышение стоимости кормов, ветпрепаратов для скота. Также — уменьшение сырья, то есть молока. На втором месте по росту цены оказалась молочка — плюс 18,2%. Далее следуют сыр (+16,5%), морепродукты (+14,3%), кондитерка, фрукты и овощи (+12,3%), а также хлеб (+12%). Прирост стоимости остальных продуктов питания составил менее 10%, а яйца и макароны и вовсе подешевели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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