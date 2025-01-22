В Тюмени назвали «золотой» продукт, сильнее всего подорожавший за год

За год сливочное масло в Тюменской области прибавило в цене 39%. Об этом сообщают журналисты.
«В Тюменской области лидером по росту цен на продукты в декабре 2024 года стало сливочное масло. Оно подорожало на 39% в сравнении с декабрем 2023-го, до 1 173,4 рублей за килограмм», — пишет «РБК Тюмень».
Среди причин удорожания эксперты называют повышение стоимости кормов, ветпрепаратов для скота. Также — уменьшение сырья, то есть молока.
На втором месте по росту цены оказалась молочка — плюс 18,2%. Далее следуют сыр (+16,5%), морепродукты (+14,3%), кондитерка, фрукты и овощи (+12,3%), а также хлеб (+12%). Прирост стоимости остальных продуктов питания составил менее 10%, а яйца и макароны и вовсе подешевели.
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