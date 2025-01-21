Тюменец забил молотком лежачего больного

Житель Тюменской области, которого забрали в гости из специализированного учреждения и поселили в доме лежачего больного мужчины, забил хозяина жилья молотком. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Ялуторовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина. Молотком он нанес не менее пяти ударов по голове своей жертве, из-за чего последний скончался. Как выяснилось, подсудимый проходил лечении в специализированном учреждении, когда из него мужчину забрали погостить и поселили у К., который был лежачим больным. В один из дней, зайдя в дом, свидетели обнаружили, что мужчина лежит с пробитой головой и весь в крови, а преступник ходит по дому с агрессивным видом», — рассказали в пресс-службе.
По итогу наказания подсудимый не понес. Его признали невменяемым и освободили от ответственности. Вместо отбывания срока за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, мужчина будет принудительно проходить лечение в психиатрической больнице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!