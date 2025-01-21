21 января 2025

В Тюмени планируют продолжить строительство высотки у ЦУМа

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство планировали завершить в 2023 году
Строительство планировали завершить в 2023 году Фото:

Строительство замороженной в центре города высотки, расположенной у ЦУМа, в будущем может быть завершено. Об этом стало известно журналистам.

«Застройщик „Тюменский ЦУМ“ в августе 2024 года принял решение о консервации объекта в связи с приостановлением строительства на срок более полугода. Но с перспективой его продолжения в будущем. Однако когда на территории снова начнется работа — неизвестно», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на врио начальника Главного управления строительства региона Валерия Киселева.

Сейчас на объекте присутствует фундамент и каркас здания. По проекту они должны превратиться в полноценный деловой центр — с бассейном и двухэтажной парковкой, а также с благоустройством и озеленением вокруг. 

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Строительство замороженной в центре города высотки, расположенной у ЦУМа, в будущем может быть завершено. Об этом стало известно журналистам. «Застройщик „Тюменский ЦУМ“ в августе 2024 года принял решение о консервации объекта в связи с приостановлением строительства на срок более полугода. Но с перспективой его продолжения в будущем. Однако когда на территории снова начнется работа — неизвестно», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на врио начальника Главного управления строительства региона Валерия Киселева. Сейчас на объекте присутствует фундамент и каркас здания. По проекту они должны превратиться в полноценный деловой центр — с бассейном и двухэтажной парковкой, а также с благоустройством и озеленением вокруг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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