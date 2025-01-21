В Тюмени планируют продолжить строительство высотки у ЦУМа

Строительство замороженной в центре города высотки, расположенной у ЦУМа, в будущем может быть завершено. Об этом стало известно журналистам.
«Застройщик „Тюменский ЦУМ“ в августе 2024 года принял решение о консервации объекта в связи с приостановлением строительства на срок более полугода. Но с перспективой его продолжения в будущем. Однако когда на территории снова начнется работа — неизвестно», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на врио начальника Главного управления строительства региона Валерия Киселева.
Сейчас на объекте присутствует фундамент и каркас здания. По проекту они должны превратиться в полноценный деловой центр — с бассейном и двухэтажной парковкой, а также с благоустройством и озеленением вокруг.
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