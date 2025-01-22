Тюменцам предсказали ледяную ночь

В Тюменской области ночью 23 января похолодает до -32
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пик морозов придется на ночь, днем станет теплее
Пик морозов придется на ночь, днем станет теплее Фото:

Ночью 23 января в Тюменской области похолодает до -32. Об этом жителей предупредили в управлении МЧС региона.

«На юге Тюменской области 23 января прогнозируется дальнейшее похолодание в ночные часы. Температура ночью опустится до -27...-32 градусов. Днем -16...-21, местами -21...-26», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что уже 28 января в Тюмени потеплеет до -3. Также жителей областной столицы ждут снегопады.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 23 января в Тюменской области похолодает до -32. Об этом жителей предупредили в управлении МЧС региона. «На юге Тюменской области 23 января прогнозируется дальнейшее похолодание в ночные часы. Температура ночью опустится до -27...-32 градусов. Днем -16...-21, местами -21...-26», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что уже 28 января в Тюмени потеплеет до -3. Также жителей областной столицы ждут снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...