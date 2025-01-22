Тюменцам предсказали ледяную ночь

Пик морозов придется на ночь, днем станет теплее
Ночью 23 января в Тюменской области похолодает до -32. Об этом жителей предупредили в управлении МЧС региона.
«На юге Тюменской области 23 января прогнозируется дальнейшее похолодание в ночные часы. Температура ночью опустится до -27...-32 градусов. Днем -16...-21, местами -21...-26», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что уже 28 января в Тюмени потеплеет до -3. Также жителей областной столицы ждут снегопады.
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