Где в Тюмени продается дешевая картошка

В Тюмени за год стоимость килограмма картофеля выросла на 92%. Средняя цена в местных магазинах в январе составляет 54 рубля. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно дешевле всего купить выросший в цене продукт.
Самая низкая стоимость картошки в супермаркете «Магнит». Там килограмм белого картофеля обойдется горожанам в 47 рублей. Чуть дороже будет стоить картофель в магазине «Окей». За аналогичный вес придется заплатить уже 52 рубля. На рубль дороже продаются клубни в «Пятерочке».
В гипермаркете «Лента» килограмм белого картофеля будет стоить 61 рубль. Самый дорогой продукт из подборки представлен в «Ашане» — 65 рублей за тот же вес.
Дороже обойдется килограмм красного картофеля. Максимальная его стоимость доходит до 94 рублей. За такую цену продают продукт в «Пятерочке». Минимальная стоимость — 74 рубля — представлена снова в «Ашане».
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