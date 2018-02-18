DJ Smash показал гей-ролик с избившим его пермским экс-депутатом. ВИДЕО

13:54 18 февраля 2018 17

На кадрах запечатлены люди, похожие на Телепнева и Ванкевича Фото: скриншот с видео

Пострадавший диджей Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, обнародовал гей-видео, на котором, предположительно, пермский экс-депутат Александр Телепнев запечатлен со своим товарищем Сергеем Ванкевичем. Именно они подозреваются в избиении музыканта.

«А вот и интересное видео с напавшими на меня Телепневым и Ванкевичем! Сразу прошу прощения за нецензурную лексику на видео, которое снято у клуба „Дом Культуры“ и на котором видно как через несколько минут после драки сильно нервный Телепнев пытается решать с полицией. Он явно переживает, и готовит свою лживую версию, — написал на своей странице в Instagram диджей. — Был бы мужиком — сознался. Но на следующем видео появляются и еще другие вопросы к этой паре… Спасибо девчонкам за видосы и всем, кто мне присылает материалы на этих (гомосексуалистов)».

На кадрах действительно видно, как человек, похожий на экс-депутата Телепнева, что-то эмоционально обсуждает со своим товарищем. В какой-то момент тот, как бы ища утешения, прижимается к груди бывшего парламентария. Мужчины сближаются и целуются в щеку.

Оперативно получить комментарий у Телепнева журналистам не удалось — его сотовый выключен.

Ранее Андрея Ширмана избили в одном из пермских клубов. По словам самого диджея, на него напал бывший депутат краевого Заксобрания Александр Телепнев, который также является мастером спорта по рукопашному бою, со своим другом Сергей Ванкевичем из-за отказа сделать совместное селфи. На время выяснения обстоятельств случившегося в «Единой России» временно приостановили членство Телепнева.

За DJ Smash в соцсетях заступился рэпер Тимати, который пригрозил опубликовать гей-видео с Телепневым. «В моем распоряжении есть видео, где Александр Телепнев и его подельник Сергей Ванкевич — целуются, обнимая друг друга на улице! Если вы или другие друзья, сидевшие на спонсорстве Телепнева не успокоитесь со своими высказываниями, то я опубликую видео этих голубков», — писал музыкант.