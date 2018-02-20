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14:50  20 февраля 2018 0

Ямалу грозит эпидемия гонконгского гриппа

На Ямале количество заболевших ОРВИ перевалило за 7,5 тысячи человекФото: Вадим Ахметов

Тяжелую форму гриппа в ЯНАО подтвердили уже у восьмерых заболевших. Только в Ноябрьске выявлены двое заболевших вирусом A (H3N2) или гонконгским гриппом, рассказали в местном отделении Роспотребнадзора. Остальные случаи зарегистрированы в Муравленко, Тазовском районе, Новом Уренгое и Салехарде. За неделю распространение этой болезни показал двукратный рост.

Обострилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ. По данным ведомства за прошедшую неделю в больницы округа уже обратились свыше 7,5 тысячи человек. Больше всего зарегистрированных случаев болезни у детей детсадовского возраста и школьников, в связи с чем объявлен карантин в нескольких дошкольных и учебных заведениях. В Ноябрьской ЦГБ разворачивают дополнительно 300 коек в отделениях детской и взрослой инфекции, пульмонологии и других. Как заявил заместитель главврача НЦГБ Надежда Шпак, врачи также готовятся организовать отдельный прием больных с лихорадкой и выезжать к заболевшим на дом.

По прогнозу, на этой неделе округ ждет похолодание. По всей территории ЯНАО температура опустится ниже минус 30 градусов.

Сергей Мороз
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