Ямалу грозит эпидемия гонконгского гриппа

14:50 20 февраля 2018 0

На Ямале количество заболевших ОРВИ перевалило за 7,5 тысячи человек Фото: Вадим Ахметов

Тяжелую форму гриппа в ЯНАО подтвердили уже у восьмерых заболевших. Только в Ноябрьске выявлены двое заболевших вирусом A (H3N2) или гонконгским гриппом, рассказали в местном отделении Роспотребнадзора. Остальные случаи зарегистрированы в Муравленко, Тазовском районе, Новом Уренгое и Салехарде. За неделю распространение этой болезни показал двукратный рост.

Обострилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ. По данным ведомства за прошедшую неделю в больницы округа уже обратились свыше 7,5 тысячи человек. Больше всего зарегистрированных случаев болезни у детей детсадовского возраста и школьников, в связи с чем объявлен карантин в нескольких дошкольных и учебных заведениях. В Ноябрьской ЦГБ разворачивают дополнительно 300 коек в отделениях детской и взрослой инфекции, пульмонологии и других. Как заявил заместитель главврача НЦГБ Надежда Шпак, врачи также готовятся организовать отдельный прием больных с лихорадкой и выезжать к заболевшим на дом.

По прогнозу, на этой неделе округ ждет похолодание. По всей территории ЯНАО температура опустится ниже минус 30 градусов.