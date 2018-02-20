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Главные новости Тюменской области
16:41  20 февраля 2018 3

В Тюмени подорожал бензин. УФАС не видит оснований вмешиваться

Новый руководитель УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников. Тюмень, веретенников игорь
Игорь Веретенников рассказал о росте цен на бензинФото: Николай Бастриков © URA.RU

Литр бензина в Тюмени подорожал на 2,85 рубля за год, при этом около 60% в цене топлива составляют налоги и акцизы. Об этом 20 февраля на пресс-конференции заявил начальник УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников, отметив, что рост цен в розничных точках продажи серьезно отстает от роста стоимости бензина на оптовом рынке.

Тюменское УФАС в еженедельном режиме отслеживает оптовые и розничные цены на нефтепродукты. Оказалось, что за год стоимость литра бензина выросла в рознице в среднем на 2,85 рубля, дизтопливо подорожало на 4,2 рубля. При этом оптовые закупочные цены повысились от 2,2 тыс. рублей до 7,3 тыс. рублей за тонну. «Если это все перевести в проценты, то получается, что оптовые цены на бензин выросли от 7% до 15%, а на дизтопливо от 15 до 20%, — пояснил Игорь Веретенников. — В рознице [рост цен на бензин составил] от 4 до 7%».

Глава тюменского УФАС уточнил, что бензин марки А-92 за год подорожал в среднем на 2,1 рубля, рост цен на А-95 составил от 1,5 до 2,85 рубля. Рост цен не критичен, поэтому у УФАС нет оснований вмешиваться в этот рынок, подчеркнул Веретенников.

«Акцизы постоянно увеличиваются, и это влияет на рост цен. Последнее повышение было в январе 2018 года, планируется повышение этих цен и в 2019, и 2020 году», — сообщил он. При этом сжиженный газ, используемый на автозаправках, за 2017 год подешевел в Тюмени на 6,1%. В начале года литр такого топлива стоил в среднем 15,2 рубля, к концу года эта цифра составила 14,27 рубля.

Марина Шарапова
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