12:18 23 февраля 2018 13

В округе не хватает медиков-специалистов Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном круге (ЯНАО) запустили программу «Земский доктор». Врачам востребованных специальностей единовременно выплатят по 1 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказали в ямальском департаменте здравоохранения.

«Выплата в 1 млн рублей полагается врачам, прибывшим на Ямал для работы по наиболее дефицитным для округа специальностям. Раньше эта мера работала только в сельских больницах. С помощью господдержки на Ямал с 2012 года удалось привлечь больше 120 врачей. Теперь в программу включили и врачей городских клиник», — пояснил агентству «URA.RU» сотрудник пресс-службы губернатора ЯНАО Роман Смирнов. Всего в 2018-20гг. на программу «Земский доктор» из регионального бюджета предусмотрены выплаты из расчета 42 врача в год.

Алия Нургалиева, в 2012 году приехавшая из Омской области в село Мужи как молодой специалист, получила миллион рублей из регионального бюджета, и еще миллион полагался ей по федеральной программе. «На эти деньги я купила квартиру», — рассказал агентству врач. Теперь Нургалиева — заместитель главврача в районной поликлинике.

Округ занимается подготовкой собственных специалистов. Студентам выделяется квота на обучение в интернатуре и ординатуре медвузов. Всем молодым ямальским врачам предоставляют единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей, и в течение первых трех лет работы ежемесячно к заработной плате доплачивают 8 тыс. рублей.