10:32 24 февраля 2018 6

Жители удивляются, как можно фотографироваться, когда на кону — здоровье человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое сотрудница одной из больниц делала селфи прямо в операционной и делилась снимками со своими подписчиками. Картинки оказались опубликованы в городских пабликах и возмутили пользователей. В комментариях жители пишут, что боятся лечиться в родном Уренгое и указывают, что медик на рабочем месте должен уделять больше внимания пациенту, а не своим фотографиям.

Снимки врача были опубликованы 23 февраля в группах NUR. Live во «ВКонтакте» с подписью: «Вот так у нас работают в операционных в г. Новый Уренгой! Главное — селфи, а люди лишь материал! Страшно доверять таким людям свою жизнь!» За день пост увидели около 3,8 тысяч подписчиков. Часть из них возмутилась поведением врача.

«Как можно вообще в такой ситуации фотографироваться, а тем более в операционную принести телефон, на котором масса бактерий и инфекций», — удивился один из жителей Уренгоя. «Здесь дорога каждая секунда, эта клюшка селфится… Обидно за нашу медицину», — написал другой пользователь. «Не хочу никому желать ничего плохого, но можно представить себя на месте оперируемого! Сколько раз уже говорила и убеждаюсь, что операции лучше делать не в Уренгое!» — добавил еще один комментатор.

1/2 Сотрудница больницы делилась фотографиями из операционной со своими подписчиками Фото: группа «NUR. Live» во «ВКонтакте»

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за женщину: «Вы что, на работе не фотографировались ни разу? И да, для медиков это рабочий материал, как для токаря сталь, а если будет по-другому, вы начнете кукарекать, что врачи некомпетентны».

В сообщении не указано, в какой больнице работает любительница селфи, но в хэштегах к посту можно найти фамилию «Груздева». Такая же фамилия у главного врача Новоуренгойской центральной городской больницы Ирины Груздевой. Оперативно получить комментарий журналистам «URA.RU» не удалось — на звонки в приемной главврача в субботу, 24 февраля, никто не ответил. Аналогично не удалось дозвониться и до департамента здравоохранения Ямала.