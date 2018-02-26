09:00 26 февраля 2018 0

Золотые медали достались нашей сборной нелегко Фото: sputnik.by

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Сегодня 26 февраля и началась рабочая неделя. А мы подготовили для вас главные новости за ночь:

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что санкции против России введены навсегда. По мнению политика, главное условие снятия санкции — ослабление РФ, а этого не произойдет никогда.

Putin team отказала в поддержке уральскому общественнику и любимцу свердловских властей Тимофею Жукову и депутату думы Екатеринбурга Илье Лобову. Молодые политики хотели пропиариться от имени президента, но их затею сразу же пресекли.

Во ВКонтакте скандал из-за стикеров «Только для взрослых», которые, как ни странно, про выборы президента. Художница Валерия Фортуна обвинила создателей эротических картинок в плагиате. В ответ на это соцсеть планирует и вовсе заблокировать эпатажный стикерпак.

В Екатеринбурге арестовали криминального авторитета Александра Федотова по кличке Сандро и его сообщников. Следствие пока скрывает подробности, но источники сообщают, что МВД «копают» под хранителя свердловского воровского общака.

Вчерашняя победа российских хоккеистов разделила мнения спортивных экспертов. Атлеты завоевали золото на Олимпиаде впервые за 26 лет и, по иронии судьбы, в прошлый раз наша сборная победила тоже под нейтральным флагом.Так что это — годы упорных тренировок или банальная удача.

Юморист ТНТ пожелал «сдохнуть» поклоннице из Сургута. Зал рассмеялся, а потом по соцсетям прокатилась волна критики в адрес комика.