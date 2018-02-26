Putin team отказали в поддержке новому любимцу свердловских властей

07:00 26 февраля 2018 0

Система дала все карты в руки карьеристов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Агитматериалы вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, в которых он объявляет себя частью «команды Путина», противоречат принципам движения Putin Team. Об этом «URA.RU» заявил пресс-секретарь движения Константин Ткаченко, ознакомившийся с первым экземпляром газеты 24-летнего уральского общественника.

Цветное издание «Команда Путина» с указанием реального адреса официального представительства PutinTeam в интернете (putinteam.ru) распространяется в Екатеринбурге с прошлой недели (экземпляр есть в редакции). На первой полосе главный портрет — вице-президента «Города без наркотиков» Тимофея Жукова, который представляется координатором «Команды Путина» по Железнодорожному району Екатеринбурга.

В самой газете описана биография Жукова, а также рассказывается, почему он поддерживает президента. Один из материалов описывает процедуру обращения к главе государства, при этом он сопровожден советом — для более оперативного ответа нужно обратиться к Жукову.

Источник агентства в свердловском Заксобрании утверждает, что выход газеты — начало кампании по раскрутке молодого общественника, которого областные власти хотят видеть в новом составе гордумы Екатеринбурга

(выборы в сентябре 2018 года). «Ему благоволят на самом высоком уровне», — утверждает знакомый депутат. Он считает ход с использованием образа Путина обычным, рассчитанным на повышение узнаваемости за счет паразитирования на более раскрученном и уважаемом бренде.

1/4 Жуков представляется координатором «Команды Путина» в Железнодорожном районе Фото: служба новостей «URA.RU»

Сам Жуков опровергает политический подтекст своих действий: «Мы, как общественники, понимаем запросы людей. Мы понимаем, что тренды, которые транслируются в программе Путина, мы вполне можем реализовать на местах. Мы много лет работаем в своих районах. В том числе, у меня уже много лет работает общественная приемная, где я помогаю людям».

Чтобы надеть футболку Putinteam Юлии Михалковой (справа) пришлось провести переговоры в Москве. Жуков и Лобов этого не делали Фото: Дарья Попова

Движение Putin Team было запущено хоккеистом Александром Овечкиным, как ответ на обвинение российского руководства в создании круга особо приближенных. Спортсмен заявил, что считает себя членом команды Путина, впоследствии его поддержали и другие известные россияне. Проблема возникла с тем, что PutinTeam только кажется внеформовой организацией: в действительности у нее есть определенная оргструктура. И даже актриса «Уральских пельменей» Юля Михалкова (наученная ошибками 2016 года) перед тем как проводить мастер-класс в Верхней Пышме под лозунгами «Putin Team», сначала получила право на это у координатора, который подтвердил ее полномочия соответствующей публикацией на официальном сайте.

Для того, чтобы сайт освещал мероприятия 24—25 февраля в Челябинске и Екатеринбурге с участием боксеров Константина Цзю и Майка Тайсона, переговоры с движением вел новый первый вице-президент Русской медной компании (организатора мероприятий) Олег Сиенко.

Информации о том, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга есть координатор Тимофей Жуков на сайте putinteam.ru нет. Пресс-секретарь движения Константин Ткаченко напомнил, что «движение „Putin Team“ не политическое, формального членства нет, предвыборной агитацией не занимается».

«Существует ряд заявленных ценностей, опубликованных на сайте, которые поддерживает движение», — разъяснил Ткаченко. Ознакомившись с содержанием газеты Жукова, он сообщил, что эти материалы «противоречат принципам движения».

В движение будут переданы и газеты депутата думы Екатеринбурга Ильи Лобова («Справедливая Россия»). Готовясь к выборам, он выпустил схожую с Жуковым газету «Мы команда Путина». Лобов также утверждает, что никто не запрещал публично поддерживать президента. «Я зарегистрировался на сайте официальном, который представлен, поддержав этим самым [главу страны] и составил об этом свою газету», — сообщил депутат.

Екатеринбуржцам стоит внимательно следить за общественными деятелями и депутатами, которые присоединяются к движению Putin Team. Несмотря на то, что все граждане, которые поддерживают кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах 18 марта, некоторые могут попытаться воспользоваться именем президента, чтобы продвинуть собственные интересы. Об этом в разговоре с «URA.RU» сообщил член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, политолог Алексей Зудин.

Политолог Александр Пирогов считает «хитрость» Жукова и Лобова неэффективной. «Особых политических дивидендов это не принесет, — говорит Пирогов и объясняет, что избиратели прекрасно понимают уровень „субъектности“. — Если на выборах в городскую думу люди используют фамилию Путина, то велика вероятность, что избиратели в это просто не поверят».

Политолог Андрей Колядин уверен, что

выпуск газет был абсолютно выверенным карьерным решением, «благодаря которому эти ребята получат преимущество перед теми людьми, которые долгие годы занимались созданием своего политического имиджа, работали с массами, производили впечатление на людей в различных выборах»:

«Они абсолютно востребованы системой, к большому сожалению для этой системы, они очень быстро эту систему сдают и продают; и готовы, получив соответствующие блага, спокойненько покинуть ее ради других прекрасных для них государств».

Колядин отметил, что движению Putin Team нет смысла бороться с такими проявлениями, потому что появятся другие общества: «Путин с нами», «Путин впереди нас», «Мы с Путиным» и так далее. Также для них абсолютно неважно, кто будет на первом месте — Путин, Иванов, Петров или Сидоров.

«Мы можем только посочувствовать президенту, что люди так [используют его образ]. Я думаю, что ребята из Putin Team должны с этим разобраться»,

— считает президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.