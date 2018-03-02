Медведев утвердил маршрут высокоскоростной железной дороги «Челябинск — Екатеринбург»

21:07 02 марта 2018 0

Премьер подписал важный для уральцев документ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Челябинск — Екатеринбург» внесено в схему территориального планирования страны. Документ, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, выложен на сайте правительства.

Железнодорожная магистраль на Среднем Урале пройдет через Екатеринбург и Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа. На Южном Урале дорогу проложат через Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский районы и Челябинск.

«Это позволит повысить эффективность транспортных коммуникаций на территории уральских регионов, будет способствовать объединению рынков труда Свердловской и Челябинской агломераций», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Проект предполагает создание новой двухпутной высокоскоростной линии протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут. Здесь же будет ездить ускоренный региональный поезд через Сысерть, Снежинск, Кыштым и Аргаяш. Его время — 2 часа 15 минут. Кроме того, высокоскоростная дорога станет частью маршрута «Москва — Пекин». За сутки Уральская ВСМ сможет пропускать 49 пар поездов.

Изначально речь шла о стоимости проекта ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» в 165 млрд рублей. Однако позже сумму увеличили вдвое. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на уральские автомобильные дороги в 2018 году из федеральной казны выделят больше 30 миллиардов рублей. Больше всех денег получат Челябинск и Пермь. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.