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02 марта 2018
21:07  02 марта 2018 0

Медведев утвердил маршрут высокоскоростной железной дороги «Челябинск — Екатеринбург»

ИННОПРОМ-2014: проходка Дмитрия Медведева по выставке и пленарка. Екатеринбург, пумпянский дмитрий, медведев
Премьер подписал важный для уральцев документФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург
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Строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Челябинск — Екатеринбург» внесено в схему территориального планирования страны. Документ, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, выложен на сайте правительства.

Железнодорожная магистраль на Среднем Урале пройдет через Екатеринбург и Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа. На Южном Урале дорогу проложат через Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский районы и Челябинск.

«Это позволит повысить эффективность транспортных коммуникаций на территории уральских регионов, будет способствовать объединению рынков труда Свердловской и Челябинской агломераций», — говорится в сообщении на сайте правительства.

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Проект предполагает создание новой двухпутной высокоскоростной линии протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут. Здесь же будет ездить ускоренный региональный поезд через Сысерть, Снежинск, Кыштым и Аргаяш. Его время — 2 часа 15 минут. Кроме того, высокоскоростная дорога станет частью маршрута «Москва — Пекин». За сутки Уральская ВСМ сможет пропускать 49 пар поездов.

Изначально речь шла о стоимости проекта ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» в 165 млрд рублей. Однако позже сумму увеличили вдвое. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на уральские автомобильные дороги в 2018 году из федеральной казны выделят больше 30 миллиардов рублей. Больше всех денег получат Челябинск и Пермь. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Наталья Михалева
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