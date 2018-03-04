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04 марта 2018
03 марта 2018
05:19  04 марта 2018 0

Актер из «Реальных пацанов» стал новым исполнителем роли Шарикова

Трио пермских актеров стало знаменитым после выхода на ТНТ сериала о жизни гопниковФото: Владимир Селиванов, Instagram

Пермский актер Антон Богданов, известный россиянам прежде всего как исполнитель одной из основных ролей в комедийном сериале «Реальные пацаны» сыграл в спектакле по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». О премьере, состоявшейся в Петербурге, актер сообщил в сети Instagram.

«Премьера состоялась в культурной столице, — написал Антон, добавив: — операция прошла успешно». Вместе с Антоном Богдановым, которому досталась роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова, в спектакле задействаны такие звезды театра и кино, как Сергей Никоненко и Георгий Мартиросян.

Как передает портал 59.ру, спектакль, премьера которого прошла в Питере, в ближайшее время покажут и в Москве. Когда постановку привезут на Урал, пока не известно.

Отметим, сериал «Реальные пацаны», транслируемый на канале ТНТ с 2010 года, сделал звездами не только трио Наумов-Богданов-Селиванов, но и других пермских актеров. Некоторые из них, такие как Зоя Бербер (Лера Наумова) или Армен Бежанян (Арменка) известны всей стране именно по ролям в сериале, очередной, уже 11-й по счету сезон которого, стартует 12 марта.

Виктор Жуков
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