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16 февраля 2018
15 февраля 2018
04:56  16 февраля 2018 0

Актриса из «Реальных пацанов» назвала дату выхода нового сезона сериала

Подробности новых серий пока не раскрываютсяФОТО: личная страница Екатерины Караченцевой в Instagram

Российская актриса из сериала «Реальные пацаны» Екатерина Караченцева назвала дату выхода нового сезона. Об этом она рассказала на своей личной странице в Instagram.

«12 марта стартует новый сезон „Реальных пацанов“ — звучит как тост!» — радуется артистка.

В прошлом сезоне главный герой Колян Наумов работал в должности депутата и помогал брату найти свое место в жизни. Помимо этого, в последних сериях его жена Лера была приговорена к условному сроку за драку. Отмечается, что съемки нового сезона начались в сентябре. Подробности новых серий пока не раскрываются, передает 59.ru.

Напомним, актриса Марина Федункив, сыгравшая роль матери Коляна в сериале «Реальные пацаны», высмеяла новый клип Ольги Бузовой на песню «Wi-Fi». В соцсети она выложила фотоколлаж, где ее голова была прикреплена к снимку с заключенными. Поводом для насмешек стало участие в видеоклипе Джереми Микса, более известного как «самый красивый преступник Америки».

Александр Черноскутов
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