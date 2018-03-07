В Зауралье депутат Госдумы претендует на iPhone за участие в выборах

Депутат Госдумы Александр Ильтяков примет участие в розыгрыше смартфонов, которые достанутся участникам предвыборной акции #ГолосПлюс. Об этом он рассказал организаторам проекта.
«Я готов поддержать эту акцию, поскольку любые нововведения и проекты, направленные на повышение социальной активности молодежи — это то, что нам важно», — отметил депутат. Он выразил надежду, что зауральская молодежь будет активна не только в социальных сетях, но и в социальной жизни, в знаковых для страны сферах.
Желающие принять участие в акции должны на избирательных участках в Кургане и Шадринске после голосования 18 марта сделать фото со специальной рамкой. Затем свою фотографию нужно разместить в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграмм» с хэштэгом #голосплюс. Точный список адресов, где состоится акция, будет опубликован на сайте проекта www.голосплюс.рф.
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).