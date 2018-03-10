Гость спрятался в туалете и уснул Группа «Происшествия Ноябрьск»

Курьезный случай произошел в Lounge bar «Угли» в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Пьяный мужчина спрятался в туалете заведения и уснул. Проснувшись, он устроил в баре погром, забрал алкоголь, выломал двери и ушел, рассказали «URA.RU» владельцы заведения.

«Сейчас мужчину уже задержали полицейские», — сообщили агентству в Lounge bar «Угли». Сумма нанесенного ущерба пока устанавливается.

«Видать фейс-контроль кто-то не прошел», «Вот потом спрашивают, почему у нас нет нормальных заведений? Потому что посетителей нет нормальных», «Последствия апокалипсиса под названием „8 марта“», «Весело у нас в Ноябрьске, постоянно что-то происходит», — пишут пользователи соцсетей в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

Заведение открылось буквально на днях, но сегодня выглядит так

группа «Происшествия Ноябрьск»