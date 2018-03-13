В соцсетях появился новый промо-ролик викторины «Югре — 900». Принять участие в уникальном мероприятии призывают участники шоу телеканала «ТНТ» «Однажды в России», известные по выступлению в высшей лиге КВН.
В видеоролике засветились актеры комедийного сериала «Однажды в России» Максим Киселев (команда КВН «Триод и диод»), Ольга Картункова и Екатерина Моргунова («Город Пятигорск»), Денис Дорохов («Камызяки»), Александр Пташенчук («Дежа вю»). Юмористы говорят, что выиграть квартиру и машину просто — нужно лишь заполнить анкету викторины. «С вас микроволновка!» — шутит в конце ролика Киселев. Видео набрало уже больше 10 тысяч просмотров в соцсетях.
Историко-краеведческая викторина, посвященная 900-летию первого упоминания Югры в исторических летописях, стартовала 24 февраля. Анкеты от участников соберут 18 марта, а победителей определят 24 марта, в день открытия Мегионского месторождения нефти. Для победителей викторины подготовили более трех тысяч призов, среди них 30 квартир, 24 машины, 24 турпутевки на курорты России. Ранее «URA.RU» публиковало подсказки и ответы на вопросы викторины.