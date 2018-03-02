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02 марта 2018
01 марта 2018
28 февраля 2018
16:13  02 марта 2018 1

В ХМАО анкеты для викторины, где призы — квартиры и машины, раздают с подсказками. ФОТО

Единый день голосования 10 сентября 2017 года в РФ. Сургут, избирательный участок, выборы, голосование, избиратели
Официально еще не объявлено, но анкеты викторины будут собирать на избирательных участкахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО волонтеры начали разносить анкеты викторины «Югре — 900» по квартирам жителей. Добровольцы вручают югорчанам и листки с подсказками.

Речь идет об анкетах уникальной историко-краеведческой викторины, — она стартовала 24 февраля, а главными призами будут квартиры и машины. Анкеты от участников соберут 18 марта — где именно, официально еще не объявлялось, но сами волонтеры, разнося бумаги по квартирам, говорят, что ждут жителей на избирательных участках. Там каждому участнику викторины вручат специальный номер — эти числа используют для определения победителей 24 марта, в день открытия Мегионского месторождения нефти.

Анкеты, которые разносят по квартирам жителей, вложены в «Исторические хроники Югры» — там опубликованы 10 небольших рассказов. В каждом из них есть подсказка для ответа на один из вопросов анкеты. Например, в викторине спрашивается, кто правил Русью во время первого упоминания Югры в летописях. В «Исторических хрониках» подробно рассказывается, в какой летописи впервые говорится о территории ХМАО, а также сообщается, что это было во времена правления Владимира Мономаха. «URA.RU» публикует и подсказки, и ответы на вопросы анкеты.

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На страницах «Исторических хроник Югры» можно найти подсказки на все вопросы викторины Фото: читатели «URA.RU»

Ранее ряд СМИ обвинил власти ХМАО в попытке повысить явку в день голосования 18 марта с помощью викторины. Эти заявления жестко раскритиковали известные в регионе общественники, объяснившие, что 900-летие упоминания Югры в летописях будут отмечать в течение всего года и не стоит привязывать отдельные мероприятия к дате выборов президента.

Антон Степыгин
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