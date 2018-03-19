Зауралье за месяц потеряло сотни жителей из-за смертей и миграции

12:55 19 марта 2018 0

Область потеряла более 424 жителей из-за миграции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Население Курганской области за январь этого года сократилось на 907 человек за счет миграции и превышения смертности над рождаемостью. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

За первый месяц 2018 года из Зауралья уехало 1895 человек, а прибыло только 1471 человек. Миграционная убыль составила 424 человека, что почти в полтора раза больше аналогичного показателя прошлого года (-293).

Смертность населения в регионе превысила рождаемость на 483 человек. Родилось 729 малышей, а умерло 1212 зауральцев. В январе прошлого года естественная убыль населения была на там же уровне.

В целом, по данным на начало года в Зауралье насчитывало 845537 жителей, из них более 322 тысяч человек проживали в сельской местности, остальные — в городах.