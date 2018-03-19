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19 марта 2018
21:00  19 марта 2018 0

Должность президента исчезнет, новые налоги, сбреет ли Грудинин усы. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция в Интерфакс с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, грудинин павел, усы грудинина
Павел Грудинин не хочет расставаться со своими усамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Первый день новой рабочей недели на исходе. Пережили, ура! И вот для вас самые главные новости к этому часу:

Владимир Путин уже обозначил свои цели на новый президентский срок — глава РФ планирует заняться внутренней повесткой. А еще президент рассказал, когда будет решать судьбу Медведева.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент может вообще исчезнуть к 2024 году. Страной будут управлять две больших партии. Он даже уточнил, какие именно.

Британскую власть не интересуют российские миллиардеры, поэтому их могут выслать из западной страны в любой момент. Значение русских бизнесменов для экономики Великобритании преувеличено. По крайней мере, так считают в Лондоне. Объясняем, почему «олигархи оставят Англии свои дома как сувениры».

В России введут новые налоги. И это в первый день после выборов. Выплату будет контролировать Федеральная налоговая служба. Бизнес-сообщество взволновано — боится роста административной и налоговой нагрузки.

На самом деле главной интригой этих выборов был вопрос, кто побреется: Павел Грудинин или Юрий Дудь? Если бы политик набрал 15% голосов, то журналист бы побрился налысо. Но Грудинин набрал меньше и должен сбрить усы. Об этом Дудь напомнил с утра всему интернету, а кандидат в президенты от КПРФ начал юлить.

В интернете гуляет видеомем про то, как подсчитывали голоса в тюменском ТИК. В ролике председатель комиссии, будто ее заело, повторяет: «Путин, Путин, Путин». Но когда в этой череде бюллетеней появляется документ с голосом за Собчак, члены избирательного участка начинают неистово радоваться.

Анна Ветрова
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