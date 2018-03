Путин начал рассмотрение кандидатур на должность премьер-министра

12:54 19 марта 2018 0

Президент сформирует новый кабинет министров после инаугурации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательно определится с новым составом правительства только после своей инаугурации. Глава государства уточнил, что различные кандидатуры на должности главы кабмина и министров рассматриваются им уже сейчас.

«Что касается председателя правительства, правительства в целом, я уже сказал. Предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», — цитирует Путина RNS.

Напомним, что 18 марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, основанным на подсчете 99% бюллетеней, новым главой государства избран Владимир Путин (за него проголосовало 76,67%. На втором месте Павел Грудинин — 11,80%. Третьим стал Владимир Жириновский с 5,66%.

Прошедшие выборы было дружно раскритиковано западными СМИ. В частности, газета The Washington Post назвала день голосования «подробным спектаклем», а их коллеги из The New York Times заявила, что выборы напомнили им избрание генеральных секретарей во времена СССР, напоминает «Национальная служба новостей».