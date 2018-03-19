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19 марта 2018
Главные новости Москвы
16:36  19 марта 2018 0

Грудинин рассказал, когда сбреет усы

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел
Грудинин ждет мнения Дудя о честности выборовФото: Анна Майорова © URA.RU

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин ответил на вопрос, когда он сбреет усы после того, как проиграл спор журналисту Юрию Дудю. Об этом кандидат в президенты от КПРФ заявил на пресс-конференции об итогах избирательной кампании и выборов президента.

«Мы с Дудем встретимся, и, как только он на камеру скажет, что он считает, что выборы были честными, я тут же сбрею усы», — заявил Грудинин, передает корреспондент «URA.RU». Напомним, до выборов Грудинин и Дудь заключили спор, согласно которому первый должен сбрить усы, если наберет менее 15% голосов избирателей, а второй побреется налысо, если этот показатель будет выше.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, Павел Грудинин набрал 11,77% голосов. Юрий Дудь уже намекнул на результаты спора, опубликовав на странице в Instagram фото бритвенного станка, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
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