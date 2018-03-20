15:16 20 марта 2018 0

Семен Золотарев в последнем походе ФОТО: Валентин Дегтерев

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев разгадал одну из тайн перевала Дятлова, изучив татуировки участника трагического турпохода Семена Золотарева. На теле погибшего «дятловца» он обнаружил шифровку.

Исследователь сообщил «URA.RU», что Семен Золотарев, любивший представляться Сашей и погибший в свой день рождения в походе с группой студентов, имел несколько «интересных наколок». Речь идет о надписи «Г.С» ДАЕРММУАЗУАЯ», пятиконечной звезде, буквах «С», «Г+С+П = Д» и цифрах «1921 год». «Это шифр, который я разгадал за полчаса», — пояснил Дегтерев.

Так, по его словам, пятиконечная звезда и буквы «С» доказывают, что Золотарев заканчивал войну в СМЕРШЕ — «ряде независимых друг от друга контрразведок». «Г.С» ДАЕРММУАЗУАЯ», по мнению Дегтерева, расшифровывается следующим образом: г. с. (готов стрелять) (по) мразям (по) указу. А. А. — это инициалы Золотарева, Семен всем представлялся как Александр, а отчество его было Алексеевич. Другая часть татуировки «Г+С+П = Д» означает, вероятно, имена друзей «дятловца», а цифры 1921 — год его рождения.

«Какое значение имеет эта татуировка? Это своеобразная охранная грамота. По ним бойцы и офицеры заградотрядов узнавали своих», — отмечает исследователь, добавляя, что это только его догадка.

В ночь на 2 февраля 1959 года на Урале погибла тургруппа из 9 человек, студентов УПИ, которую возглавлял Игорь Дятлов. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Высказывались разные версии о причинах трагедии, в том числе мистические. Место получило название «перевал Дятлова» в честь погибших туристов.

Тагильчанин, много лет занимающийся разгадкой тайны перевала Дятлова, ранее заявлял, что жертв горы Отортен на перевале Дятлова было не 9, а 11. Тело одного из них, засыпанное снегом, Дегтерев разглядел на фотографиях участников похода.

Что касается причины смерти участников группы, исследователь-любитель уверен, что «дятловцев» погубил идол манси. Срубленную святыню свердловчанин разглядел на архивных снимках, сделанных туристами. «Кто-то не вынес надругательства», — пояснил Дегтерев.