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22 марта 2018
09:00  22 марта 2018 0

Бывший депутат украл 2,5 млрд, нападение на мэра и губернатора, британцы боятся есть в России. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ресторан Kaori в ресторане Cibo. Екатеринбург, повар, кухня, приготовление пищи, ресторан, авокадо
Англичане привезут с собой собственных поваровФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Сегодня 22 марта, четверг. Несмотря на дату, в отдельных регионах весна все никак не наступит. Но вы не удивляйтесь, ведь мы живем в России. Так что не болейте и читайте главное к этому часу:

Глава Европейского совета отказался поздравлять Владимира Путина с переизбранием. Сказал, что у него нет настроения отмечать, и объяснил, почему.

В Москве задержали бывшего депутата Госдумы по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка, который был лишен лицензии. Чиновник взял кредит для завода, но ни предприятие, ни банк денег не получили. Подозреваемый, конечно, вину свою не признает.

После отравления детей из-за возможного выброса на мусорном полигоне «Ядрово» рядом с Волокамском прошла акция против свалки у города. Ее участники напали на главу Волокамского района и губернатора Московской области — смотрите видео. А позже в Общественной палате РФ заявили, что на полигоне вообще никаких выбросов быть не может, это все спекуляции журналистов.

Вчерашнее ЧП в шадринской школе, где девочка ранила семерых одноклассников из пневматического пистолета, не закончилось — дети боятся учиться со стрелявшей. Вопрос о переводе нарушительницы порядка уже подняли, детский омбудсмен пообещала помочь с обустройством в другой школе.

Дело Скрипаля оказалось настолько резонансным, что английские футболисты боятся есть в России. Поэтому на ЧМ-2018 они приедут со своей едой.

Анна Ветрова
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