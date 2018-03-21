23:41 21 марта 2018 0

У Дональда Туска нет настроения для поздравления Владимира Путина Фото: страница Дональда Туска в Twitter

Глава Европейского совета Дональд Туск отказался поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием, связав это решение с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

«После атаки в Солбсери у меня нет настроения отмечать переизбрание президента Путина», — приводит РИА «Новости» заявление Туска.

Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, направил российскому лидеру 20 марта телеграмму с поздравлением по случаю победы на выборах президента России. Некоторых представителей стран-членов ЕС, включая Великобританию, такой шаг возмутил, рассказал агентству дипломатический источник в Брюсселе.

Выборы президента, напомним, состоялись 18 марта. По итогам обработки 99,94% протоколов Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68%.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, напомним, были отравлены в британском Солсбери 4 марта. В Лондоне считают, что к покушению причастна Россия, однако Москва категорически это отрицает.