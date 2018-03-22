В Тюменской области найдена мертвой «учитель года»

22:39 22 марта 2018 1

Мотивы самоубийства неизвестны Фото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Ишим Тюменской области обнаружено тело 35-летней учительницы. По данным пресс-службы управления регионального СКР, женщина покончила с собой.

Известно, что учитель английского была найдена мертвой еще в феврале, однако трагическая информация попала в СМИ только сегодня, 22 марта. Какие обстоятельства подтолкнули учительницу к самоубийству — пока неизвестно. Ее педагогический стаж к моменту смерти составлял девять лет. На одном из межрайонных конкурсов педагог удостаивалась титула «учитель года».



По данным портала «72.ру», после осмотра места происшествия следователи не нашли причин для возбуждения уголовного дела. Получить оперативный комментарий пресс-службы управления СКР по Тюменской области к моменту публикации новости не удалось.