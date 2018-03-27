Жители Челябинска проведут 28 марта мемориальное шествие «Тишина» в память о погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Горожане соберутся у кинотеатра «Знамя», пройдут к памятнику первой учительницы, где запустят в небо белые воздушные шары, сообщил «URA.RU» организатор акции, руководитель детского благотворительного фонда «Теплый дом» Михаил Щапов.
С вечера понедельника челябинцы также несут свечи и цветы в знак солидарности с кемеровчанами традиционно к памятнику Орленку. Власти не препятствуют такой акции скорби.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта и продолжался 19 часов. Трагедия унесла жизни 64 человек, в их числе десятки детей. Еще 53 пострадавшим потребовалась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, где находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В регионе объявлен трехдневный траур, он продлится до 29 марта.
Утром 27 марта в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства сразу отправился к месту трагедии, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания. Также российский лидер вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев появился в оперативном штабе по ликвидации последствий происшествия только на следующий день после пожара. В СМИ появилась инсайдерская информация о его скорой отставке по состоянию здоровья. Утром 27 марта несколько тысяч горожан собралось у администрации и потребовало отставки главы региона.