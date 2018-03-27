{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
10:16  27 марта 2018 0

Челябинцы проведут акцию, посвященную погибшим в Кемерово. В центр города несут игрушки и свечи. ФОТО

Акция памяти погибших на пожаре в Кемерово в ТЦ
Челябинцы проведут акцию солидарности с кемеровчанамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Жители Челябинска проведут 28 марта мемориальное шествие «Тишина» в память о погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Горожане соберутся у кинотеатра «Знамя», пройдут к памятнику первой учительницы, где запустят в небо белые воздушные шары, сообщил «URA.RU» организатор акции, руководитель детского благотворительного фонда «Теплый дом» Михаил Щапов.

С вечера понедельника челябинцы также несут свечи и цветы в знак солидарности с кемеровчанами традиционно к памятнику Орленку. Власти не препятствуют такой акции скорби.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта и продолжался 19 часов. Трагедия унесла жизни 64 человек, в их числе десятки детей. Еще 53 пострадавшим потребовалась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, где находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В регионе объявлен трехдневный траур, он продлится до 29 марта.

1/3
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 27 марта в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства сразу отправился к месту трагедии, где положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания. Также российский лидер вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев появился в оперативном штабе по ликвидации последствий происшествия только на следующий день после пожара. В СМИ появилась инсайдерская информация о его скорой отставке по состоянию здоровья. Утром 27 марта несколько тысяч горожан собралось у администрации и потребовало отставки главы региона.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров