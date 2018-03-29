Ноябрьский оппозиционер Александр Бондарчук требует привлечь к ответственности земляков, которые почтили память погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». С 26 марта жители Ноябрьска несли цветы и игрушки, скорбя по погибшим в пожаре детям, в центр города. С точки зрения Бондарчука, эти действия являются нарушением федерального закона №54 «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях».
На своей странице в социальной сети он записал эмоциональное видеообращение к мэру города Алексею Романову и его заместителю по информационной политике Алексею Ардышеву: «Романов, Ардышев вы где? Почему не пишите жалобу в полицию? В Ноябрьске идут призывы к выходу на не согласованный митинг. Это не соответствует ФЗ-54!» Обращение быстро разошлось по городским пабликам и не вызвало понимания у сотен местных жителей.
Характеристика «идиот» стала одним из самых мягких выражений несогласия с позицией активиста.
В городской администрации Ноябрьска не нашлись, как ответить на обращение Бондарчука. Вместо этого там порекомендовали обратиться к горожанам, которые стихийно пришли почтить память погибших, и к тем, кто по собственной инициативе обеспечил порядок во время проведения массовой акции — объединению общественных организаций военно-патриотической направленности «Десант поколений».
Активист «Десанта поколений» Владислав Тракслер считает, что акции поминовения не несут политического характера. «У нас не было никаких призывов, скандирования лозунгов или претензий к кому-либо. Он перепутал юридические понятия. Акция не является митингом или собранием», — указал Тракслер.