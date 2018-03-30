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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
11:45  30 марта 2018 0

Города Югры оказались не готовы к наводнению. С вице-губернатором разбирается прокуратура

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, лодка, ишим, наводнение, паводок
Паводковые воды ежегодно создают огромные проблемы для ЮгрыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Ханты-Мансийск и Нижневартовск оказались не готовы к сезонному наводнению, которое происходит ежегодно, но в разных масштабах. Подготовка к возможному удару стихии не проводилась, сообщили «URA.RU» в пятницу, 30 марта, в пресс-службе прокуратуры Югры.

В ходе проверки ответственного за это направление регионального департамента недропользования и природных ресурсов выяснилось, что ведомство в течение долгого промежутка времени не занималось организацией предупредительных мероприятий. В частности, отсутствует документ, который должен определять зоны возможного риска, водоохранные зоны, расположение защитных полос. Как отмечают прокуроры, в условиях ежегодного риска возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводковых вод подобное положение дел недопустимо.

Прокуратура направила представление на имя заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, курирующего это направление. Документ был рассмотрен и удовлетворен. Принимаются меры по исправлению ситуации.

В 2015 году, как сообщало «URA.RU», Югра пережила сильнейшее наводнение. В Сургуте, в центре города, река Сайма вышла из берегов, в Нижневартовске и Мегионе Обь затопила прибрежные поселки — тысячи частных домов и дачных участков оказались непригодны для жизни. В ходе ликвидации последствий ЧС власти организовали операцию по переселению в новостройки граждан, оставшихся без жилья.

Эльдар Булатов
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