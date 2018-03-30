Ханты-Мансийск и Нижневартовск оказались не готовы к сезонному наводнению, которое происходит ежегодно, но в разных масштабах. Подготовка к возможному удару стихии не проводилась, сообщили «URA.RU» в пятницу, 30 марта, в пресс-службе прокуратуры Югры.
В ходе проверки ответственного за это направление регионального департамента недропользования и природных ресурсов выяснилось, что ведомство в течение долгого промежутка времени не занималось организацией предупредительных мероприятий. В частности, отсутствует документ, который должен определять зоны возможного риска, водоохранные зоны, расположение защитных полос. Как отмечают прокуроры, в условиях ежегодного риска возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводковых вод подобное положение дел недопустимо.
Прокуратура направила представление на имя заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, курирующего это направление. Документ был рассмотрен и удовлетворен. Принимаются меры по исправлению ситуации.
В 2015 году, как сообщало «URA.RU», Югра пережила сильнейшее наводнение. В Сургуте, в центре города, река Сайма вышла из берегов, в Нижневартовске и Мегионе Обь затопила прибрежные поселки — тысячи частных домов и дачных участков оказались непригодны для жизни. В ходе ликвидации последствий ЧС власти организовали операцию по переселению в новостройки граждан, оставшихся без жилья.