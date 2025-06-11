11 июня 2025

В ХМАО домашняя собака напала на ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам родителей, хозяин стоял рядом, но ничего не предпринял
По словам родителей, хозяин стоял рядом, но ничего не предпринял Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) домашняя собака напала на ребенка. Об этом сообщили родители девочки. По их словам, хозяин стоял рядом и видел все это, но ничего не предпринял.

«Вчера в 19:30 белая собака (хозяин был рядом и она была без намордника) укусила девочку на Мира, 27. Хозяин собаки выйдите на связь срочно, в противном случае придется писать заявление», — написали родители в telegram-канале «Типичный Нижневартовск».

В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сейчас проводится проверка.

В Нижневартовске домашняя собака покусала девочку
В Нижневартовске домашняя собака покусала девочку
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) домашняя собака напала на ребенка. Об этом сообщили родители девочки. По их словам, хозяин стоял рядом и видел все это, но ничего не предпринял. «Вчера в 19:30 белая собака (хозяин был рядом и она была без намордника) укусила девочку на Мира, 27. Хозяин собаки выйдите на связь срочно, в противном случае придется писать заявление», — написали родители в telegram-канале «Типичный Нижневартовск». В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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