По словам родителей, хозяин стоял рядом, но ничего не предпринял
В Нижневартовске (ХМАО) домашняя собака напала на ребенка. Об этом сообщили родители девочки. По их словам, хозяин стоял рядом и видел все это, но ничего не предпринял.
«Вчера в 19:30 белая собака (хозяин был рядом и она была без намордника) укусила девочку на Мира, 27. Хозяин собаки выйдите на связь срочно, в противном случае придется писать заявление», — написали родители в telegram-канале «Типичный Нижневартовск».
В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сейчас проводится проверка.
В Нижневартовске домашняя собака покусала девочку
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