11 июня 2025

Мэр из ХМАО рассказал о состоянии пострадавшего от урагана ребенка

Пострадавший от урагана 10-летний ребенок в ХМАО госпитализирован
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок находится в больнице под присмотром врачей
Ребенок находится в больнице под присмотром врачей Фото:

В результате штормового ветра, обрушившегося на поселок Березово, пострадал 10-летний мальчик, который сейчас помещен в больницу. Об этом URA.RU сообщил глава Березовского района Руслан Александров.

«С крыши дома оторвался кусок металла и прилетел прямо в мальчика. Парень пострадал, у него ссадины, сотрясение мозга. Но к счастью его жизни ничего не угрожает. Пока помещен в больницу. Завтра утром его навещу», - рассказал Александров.

Непогода обрушилась на арктическую зону Югры 11 июня. Штормовой ветер, повалил деревья и срывал крыши с домов. В поселке пострадало порядка 25 жилых строений. Глава района Руслан Александров поделился, что подобной стихии не помнит вот уже 46 лет.

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В результате штормового ветра, обрушившегося на поселок Березово, пострадал 10-летний мальчик, который сейчас помещен в больницу. Об этом URA.RU сообщил глава Березовского района Руслан Александров. «С крыши дома оторвался кусок металла и прилетел прямо в мальчика. Парень пострадал, у него ссадины, сотрясение мозга. Но к счастью его жизни ничего не угрожает. Пока помещен в больницу. Завтра утром его навещу», - рассказал Александров. Непогода обрушилась на арктическую зону Югры 11 июня. Штормовой ветер, повалил деревья и срывал крыши с домов. В поселке пострадало порядка 25 жилых строений. Глава района Руслан Александров поделился, что подобной стихии не помнит вот уже 46 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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