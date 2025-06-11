Мэр из ХМАО рассказал о состоянии пострадавшего от урагана ребенка

В результате штормового ветра, обрушившегося на поселок Березово, пострадал 10-летний мальчик, который сейчас помещен в больницу. Об этом URA.RU сообщил глава Березовского района Руслан Александров.
«С крыши дома оторвался кусок металла и прилетел прямо в мальчика. Парень пострадал, у него ссадины, сотрясение мозга. Но к счастью его жизни ничего не угрожает. Пока помещен в больницу. Завтра утром его навещу», - рассказал Александров.
Непогода обрушилась на арктическую зону Югры 11 июня. Штормовой ветер, повалил деревья и срывал крыши с домов. В поселке пострадало порядка 25 жилых строений. Глава района Руслан Александров поделился, что подобной стихии не помнит вот уже 46 лет.
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