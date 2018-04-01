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01 апреля 2018
31 марта 2018
11:52  01 апреля 2018 0

Тимати и Фадеев раскритиковали тюменца в шоу «Песни». ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер посоветовал участнику заняться вокаломФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Ведущие шоу «Песни» на ТНТ раскритиковали манеру исполнения участника из Тюмени Сергея Фатеева. Но, по итогам, решили дать ему второй шанс, порекомендовав перед вторым туром «поднажать» на вокал.

«А вас не смущало, что вы практически всю песню пропели рядом? По ноткам?» — задал вопрос участнику продюсер Максим Фадеев. «Хорошая аранжировка, хорошая песня, вот все хорошо, но пока по вокальному исполнению достаточно сыровато. Наверное, надо позаниматься. Обидно, что те, кто очень хорошо поют, не имеют этого импульса, этого заряда, и не имеют ощущения современного тренда и того, куда идет музыка», — поддержал коллегу Тимати. При этом рэпер похвалил тюменца за образ и понимание музыки.

Выступление уральца можно оценить с 12-й минуты

Как уже сообщало «URA.RU», ранее Тимати и Светлаков довели до слез восходящую звезду эстрады из Свердловской области. Тагильчанка Анастасия Зудова на кастинге вокального шоу «Песни» на канале ТНТ не смогла впечатлить жюри и потеряла шанс на участие в совместном лейбле Фадеева и Тимати. К композициям других екатеринбургских музыкантов Тимати и Фадеев отнеслись более снисходительно. Также на шоу «засветились» представители Ямала.

Виктор Жуков
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