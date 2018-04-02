Высокопоставленный полицейский подрался в тюменском кафе

12:10 02 апреля 2018 0

Полковник что-то не поделил с молодой компанией в ресторане Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В тюменской полиции началась проверка инцидента с дракой в ресторане, в которой участвовал высокопоставленный сотрудник УМВД. Потасовка вспыхнула в ночь с пятницы на субботу, рассказал источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

«С пятницы на субботу в одном из тюменских кафе или ресторанов отдыхал начальник штаба УМВД по Тюменской области [полковник внутренней службы] Ислам Имамов, — рассказал источник. — За соседним столом гуляла молодежь. По какой-то причине они закусились, в итоге начальник штаба вызвал своего брата, он вроде обучает полицейских на стрельбище. Этих парней они избили». По информации источника, и избитые молодые люди, и вторая сторона написали заявления в отдел полиции №1.

По неподтвержденным данным, с полицейским был еще один сотрудник полиции — Вячеслав Г. «Неизвестно, участвовал ли он в драке», — пояснил источник.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что действительно, в свободное от службы время у сотрудника УМВД по Тюменской области произошел конфликт с одной из компаний. «В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в пресс-службе.