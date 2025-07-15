Politico: Трамп уверен, что Россия победит в конфликте на Украине

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Трамп уверен, что Россия имеет преимущество в противостоянии с Украиной
Трамп уверен, что Россия имеет преимущество в противостоянии с Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп по-прежнему уверен, что в противостоянии на Украине Россия в конечном итоге одержит победу, это лишь вопрос времени. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. 

«Президент [Трамп] считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется», — заявил источник в администрации Трампа. Его слова приводит Politico. Он также отметил, что Россия обладает развитой экономикой и мощной армией.

Ранее Трамп отмечал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. Вчера, 14 июля, он выразил намерение ввести 100-процентные пошлины в отношении России, если не будет достигнут прогресс по украинскому вопросу, и установил для сторон новый 50-дневный срок для урегулирования разногласий.

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Президент США Дональд Трамп по-прежнему уверен, что в противостоянии на Украине Россия в конечном итоге одержит победу, это лишь вопрос времени. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.  «Президент [Трамп] считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется», — заявил источник в администрации Трампа. Его слова приводит Politico. Он также отметил, что Россия обладает развитой экономикой и мощной армией. Ранее Трамп отмечал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. Вчера, 14 июля, он выразил намерение ввести 100-процентные пошлины в отношении России, если не будет достигнут прогресс по украинскому вопросу, и установил для сторон новый 50-дневный срок для урегулирования разногласий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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