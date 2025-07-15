Politico: Трамп уверен, что Россия победит в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп по-прежнему уверен, что в противостоянии на Украине Россия в конечном итоге одержит победу, это лишь вопрос времени. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Президент [Трамп] считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется», — заявил источник в администрации Трампа. Его слова приводит Politico. Он также отметил, что Россия обладает развитой экономикой и мощной армией.
Ранее Трамп отмечал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. Вчера, 14 июля, он выразил намерение ввести 100-процентные пошлины в отношении России, если не будет достигнут прогресс по украинскому вопросу, и установил для сторон новый 50-дневный срок для урегулирования разногласий.
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